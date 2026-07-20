Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rüsselsheim (ots)

Am Samstagmorgen (18.07.) ereignete sich gegen 10.45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3482.

Ein Lastwagenfahrer befuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand die Landesstraße in Richtung Nauheim und beabsichtigte an der Ausfahrt zur Brunnenstraße zu wenden. Hierbei kollidierte er mit einem 32 Jahre alten Motorradfahrer, der die L 3482 in gleicher Richtung hinter dem Sattelzug befuhr.

Der 32-Jährige zog sich bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen zu und wurde anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme war die L 3482 in dem Bereich der Unfallstelle für etwa zwei Stunden gesperrt.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallhergang machen können, sich mit der Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 in Verbindung zu setzen.

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