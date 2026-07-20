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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Nachtragsmeldung nach Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts
44-jähriger vorläufig untergebracht

Trebur (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nach einer Auseinandersetzung zwischen einem 44-Jährigen und zwei Nachbarn am Samstagvormittag (18.7. / wir haben berichtet) befindet sich der Tatverdächtige in einem psychiatrischen Krankenhaus. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen sein soll und weiterhin ist, so dass das Amtsgericht Darmstadt auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Sonntag (19.7.) die einstweilige Unterbringung des 44-jährigen in einer geschlossenen Einrichtung angeordnet hat.

Die Ermittlungen, insbesondere zu dem Hintergrund der Tat, dauern an.

Unsere Bezugsmeldung finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6317013

Hinweis an die Medienvertreter:

Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt. Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die dortige Pressestelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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