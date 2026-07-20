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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Fahrzeug aufgebrochen
Wer kann Hinweise geben?

Michelstadt (ots)

Ein in der Walther-Rathenau-Allee geparkter roter Transporter geriet zwischen Samstagnachmittag (18.7.) und Sonntagabend (19.7.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam durch das Einschlagen einer Scheibe Zugang in den Innenraum und durchwühlten das Fahrzeug. Ohne Beute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise werden erbeten an die Polizei in Erbach unter der Telefonnummer 06062/953-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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