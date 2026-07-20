POL-DA: Michelstadt: Fahrzeug aufgebrochen
Wer kann Hinweise geben?
Michelstadt (ots)
Ein in der Walther-Rathenau-Allee geparkter roter Transporter geriet zwischen Samstagnachmittag (18.7.) und Sonntagabend (19.7.) in das Visier von Kriminellen.
Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam durch das Einschlagen einer Scheibe Zugang in den Innenraum und durchwühlten das Fahrzeug. Ohne Beute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung.
Hinweise werden erbeten an die Polizei in Erbach unter der Telefonnummer 06062/953-0.
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