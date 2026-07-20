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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim-Ueberau: Vandalen beschmieren Hauswand
Zeugen gesucht

Reinheim (ots)

Weil bislang unbekannte Vandalen zwischen Samstagabend (11.7.), 20 Uhr, und Dienstagabend (14.7.), 20 Uhr, eine Hausfassade in der Groß-Bieberauer Straße beschmiert haben, hat die Polizei die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nach ersten Erkenntnissen beschmierten die Kriminellen die Wand mit schwarzer Farbe und hinterließen ein Hakenkreuz. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Da die Schmiererei Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen darstellt, ist der polizeiliche Staatschutz mit dem Fall betraut. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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