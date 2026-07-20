POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Farbschmierereien rufen Polizei auf den Plan
Ginsheim-Gustavsburg (ots)
Nach mehreren Sachbeschädigungen und Farbschmierereien hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.
Die Schmierereien wurden im Laufe des Samstags (18.7.) im Bereich des Friedrich-Ebert-Platzes sowie der Dammstraße bemerkt. Anschließend wurde die Polizei alarmiert.
Am Friedrich-Ebert-Platz besprühten die Kriminellen Glascontainer und Müllbehälter mit Schriftzügen in schwarzer Farbe. Zudem wurden in der Dammstraße Mauern sowie ein Straßenschild besprüht. Nach erster Schätzung entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.
Der Staatsschutz prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Kripo in Darmstadt zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell