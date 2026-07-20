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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Exhibitionist entblößt sich vor Frau
Zeugen gesucht

Raunheim (ots)

Ein etwa 20 bis 30 Jahre alter Mann hat sich in der Nacht zum Samstag (18.7.) gegen 1.00 Uhr in der Haßlocher Straße vor einer Frau entblößt und in schamverletzender Weise gezeigt.

Der etwa 1,70 bis 1,80 Meter große Mann trug zum Tatzeitpunkt eine weiße Kappe, ein schwarzes Poloshirt und eine Jeans.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (K10) unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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