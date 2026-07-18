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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Brand einer Scheune und Lagerhalle

Trebur (ots)

Am Samstagmorgen (18.7.) kam es zu einem Brand von einer Scheune sowie Lagerhalle, was für ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sorgte.

Gegen 6.30 Uhr informierten Zeugen die Rettungsleitstelle über das Feuer in der Straße "Oberach". Zudem meldeten sie eine große Rauchwolke, die in dem Bereich wahrgenommen werden konnte. Die zügig hinzugezogene Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und im Anschluss löschen. Die Löscharbeiten dauerten bis circa 13.30 Uhr an. Wie es zu dem Brand kam und wie hoch der genaue Sachschaden ist, bedarf weiterer Ermittlungen. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen wurde bei dem Feuer niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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