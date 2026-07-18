Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Rohrheim: Brand in Dreifamilienhaus/ zwei Feuerwehrleute leicht verletzt

Groß-Rohrheim (ots)

Am Freitagabend (17.07.) um kurz nach 23:00 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle die Mitteilung über einen Wohnungsbrand im 1. Stock eines Dreifamilienhauses. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brandherd im Keller im Bereich der Waschmaschine ermitteln und das Feuer schnell löschen. Zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr erlitten leichte Verletzungen durch eingeatmete Rauchgase. Einer von ihnen konnte nach Untersuchung vor Ort entlassen werden. Der andere musste im Krankenhaus versorgt werden. Das Haus wird aktuell gelüftet. Der einzige Bewohner kommt für die Nacht bei einer Verwandten unter. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können aktuell keine Angaben gemacht werden. Eingesetzt waren die Feuerwehren aus Groß-Rohrheim, Einhausen und Biblis, außerdem zwei Rettungswagen und ein Notarzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache erfolgen im Nachgang durch das Fachkommissariat. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

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