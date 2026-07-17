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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Roßdorf - Lkw von Unfallstelle geflüchtet
Polizei sucht Zeugen

Roßdorf (ots)

Am Freitag, den 17.07.2026, gg. 08:50 Uhr beschädigte ein LKW das Vordach des Netto-Marktes in Roßdorf.

Der Fahrzeugführer des LKW entfernte sich anschließend mit seinem Fahrzeug unerlaubt von Unfallstelle. Am Dach des Netto-Marktes entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt (Tel:06154/63300) in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Haas, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
POK Komma
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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