POL-DADI: Roßdorf - Lkw von Unfallstelle geflüchtet
Polizei sucht Zeugen
Roßdorf (ots)
Am Freitag, den 17.07.2026, gg. 08:50 Uhr beschädigte ein LKW das Vordach des Netto-Marktes in Roßdorf.
Der Fahrzeugführer des LKW entfernte sich anschließend mit seinem Fahrzeug unerlaubt von Unfallstelle. Am Dach des Netto-Marktes entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.
In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt (Tel:06154/63300) in Verbindung zu setzen.
Berichterstatter: Haas, PHK
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