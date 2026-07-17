Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Unbekannter stiehlt Motorroller aus Hofeinfahrt

Bischofsheim (ots)

Ein Unbekannter hatte es auf einen abgestellten Motorroller abgesehen und entwendete das Fahrzeug.

Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend (15.7.) gegen 21 Uhr und Donnerstagnachmittag (16.7.) gegen 16 Uhr. Der Tatverdächtige nahm einen schwarzen Motorroller der Marke Peugeot, Modell Speedfight, aus einer Hofeinfahrt mit. An dem Roller war das Versicherungskennzeichen 729CFY (2026) angebracht.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder das Fahrzeug bemerkt haben, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Bischofsheim zu melden.

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