Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nachtragsmeldung - Vollbrand eines Gebäudes auf Bauernhof - Höchst i. Odenwald - Ortsteil Forstel

Höchst i. Odenwald (ots)

Der Brand eines Gebäudes auf einem Bauernhof im Ortsteil Forstel beschäftigt seit den frühen Morgenstunden die Feuerwehr und die Polizei. Nach derzeitigen Ermittlungen vor Ort handelt es sich nicht wie in der Ursprungsmeldung um das Wohnhaus des Anwesens. Betroffen vom Feuer ist eine Scheune. Die Feuerwehr ist aktuell noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens können weiterhin keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu werden durch das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei in Erbach übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen oder zu möglichen Umständen, die mit der Brandentstehung in Zusammenhang stehen könnten, geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 beim Kommissariat 10 zu melden.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6316204

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