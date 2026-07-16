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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Lastwagenfahrer ohne Fahrerlaubnis/Weiterfahrt beendet und Sicherheitsleistung fällig

Erbach (ots)

Am Mittwochmorgen (15.07.) kontrollierte eine Streife der Verkehrsinspektion Erbach gegen 09.20 Uhr einen Autotransporter in der Neuen Lustgartenstraße.

Der mit sieben Neufahrzeugen beladene Lkw war zuvor entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in der Eulbacher Straße unterwegs. Nach Aufforderung der Ordnungshüter, seinen Führerschein vorzuzeigen, gab der Fahrer an, diesen nicht mitzuführen. Stattdessen zeigte er den Beamten lediglich ein Foto eines tschechischen Führerscheins auf seinem Mobiltelefon.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass dem aus Tschechien stammenden Fahrer die Fahrerlaubnis bereits in der Vergangenheit entzogen beziehungsweise sein Führerschein beschlagnahmt worden war. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die anschließende Auswertung des digitalen Fahrtenschreibers ergab zudem, dass er den Laster bereits mehrfach ohne die erforderliche Fahrerlaubnis im öffentlichen Straßenverkehr geführt hatte.

Weil der Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde vor Ort eine Sicherheitsleistung erhoben. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der mit Neufahrzeugen beladene Transporter wurde am Abend durch einen Ersatzfahrer übernommen und abgeholt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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