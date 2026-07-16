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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Gutachten bringt Gewissheit

Griesheim (ots)

Nachdem ein 13-jähriger Junge am Montagnachmittag (13.7.) aus dem Wasser zurückgekehrt war und seine Flasche mit offenem Verschluss im Freibad vorfand (wir haben berichtet), bringt nun ein chemisches Gutachten Gewissheit.

Ein Institut für Rechtsmedizin analysierte den Inhalt der Flasche und konnte keine Verunreinigung durch fremde Substanzen feststellen. Ein strafrechtlicher Hintergrund ist somit nicht erkennbar.

Unsere Bezugsmeldung finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6314596

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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