POL-DA: Griesheim: Gutachten bringt Gewissheit
Griesheim (ots)
Nachdem ein 13-jähriger Junge am Montagnachmittag (13.7.) aus dem Wasser zurückgekehrt war und seine Flasche mit offenem Verschluss im Freibad vorfand (wir haben berichtet), bringt nun ein chemisches Gutachten Gewissheit.
Ein Institut für Rechtsmedizin analysierte den Inhalt der Flasche und konnte keine Verunreinigung durch fremde Substanzen feststellen. Ein strafrechtlicher Hintergrund ist somit nicht erkennbar.
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