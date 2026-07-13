Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hakenkreuz auf Zugangstreppe hinterlassen: Zeugen gesucht!; Einbrecher bei Tat gestört; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Hakenkreuz auf Zugangstreppe hinterlassen: Zeugen gesucht! - Hanau

(fg) In Großauheim in der dortigen Ratiborstraße (10er-Hausnummern) hat ein Unbekannter am Samstag zwischen 14.30 Uhr und 21 Uhr, vermutlich mit einem Stein mehrere Zeichen auf der Zugangstreppe eines Wohnhauses hinterlassen. Darunter war ein Hakenkreuz, weshalb nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt wird. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei zu melden.

2. Einbrecher bei Tat gestört - Hanau

(me) Ein Einbrecher, der am frühen Sonntagmorgen im Begriff war, sich gewaltsam Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Grün-Straße (einstellige Hausnummern) zu verschaffen, wurde bei seiner Tat gestört und musste daraufhin die Flucht ergreifen. Gegen 1.40 Uhr soll der Unbekannte auf einen der Balkone geklettert und sich an einem der dortigen Rollläden zu schaffen gemacht haben. Auf dieses Geschehen wurde eine Nachbarin aufmerksam, was den Gauner zur Flucht zwang.

Der Einbrecher kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 50 Jahre alt und von kräftiger Statur - trug eine dunkle Oberbekleidung mit Kapuze

Die Kriminalpolizei aus Hanau ist für Hinweisgeber unter der 06181 100-123 erreichbar.

3. Unbekannte waren erneut in Lagerhalle zugange: Zeugensuche! - Hanau

(fg) Zwischen Mittwochvormittag, 11 Uhr und Freitagnachmittag, 16 Uhr, waren Unbekannte erneut in einer Lagerhalle in der Brown-Boveri-Straße zugange und richteten Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro an. Wie die Täter in die Lagerstätte gelangten steht bislang nicht fest. Im Inneren entleerten sie unter anderem Spraydosen und beschädigten zudem mehrere Fensterscheiben. Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 auf der Wache des Hanauer Polizeireviers.

4. Teenager auf E-Scooter schwer verletzt: Zeugen gesucht - Maintal

(me) Ein 14 Jahre alter Fahrer eines E-Scooters wurde am Sonntagnachmittag bei der Kollision mit einem Auto schwer verletzt. Nach den derzeitigen Ermittlungen befuhren der Junge und ein Fiat-Lenker den Fechenheimer Weg zunächst hintereinander. In Höhe der Kreuzung zur Straße "Rumpenheimer Weg" kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem abbiegenden Autofahrer und dem Teenager. Der Lenker des Elektrokleinstfahrzeugs wurde zu seiner weiteren medizinischen Behandlung umgehend in eine Klinik gebracht. Gegen den Fahrer des Doblo, der bei dem Zusammenstoß unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben soll, leiteten die Beamten aus Maintal ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugen des Verkehrsunfalls nehmen bitte unter der 06183 4302-0 Kontakt mit der Polizeistation in der Edisonstraße auf.

5. Etwa 3.000 Euro Sachschaden an geparktem Ford Focus angerichtet: Polizei sucht Zeugen - Nidderau

(me) Die Beamten aus Langenselbold ermitteln derzeit wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, nachdem ein Unbekannter im Verlauf des Donnerstags einen schwarzen Ford streifte, einen Schaden von circa 3.000 Euro anrichtete und hiernach offenbar einfach davonfuhr. Der Zusammenstoß soll sich in der Zeit zwischen 5.30 Uhr und 17 Uhr zugetragen haben. Der Focus mit MKK-Kennzeichenschildern stand im Bereich der 10er-Hausnummern in der Bahnhofstraße. Die Wache der Polizeistation Langenselbold ist für Hinweisgeber unter der 06183 91155-0 erreichbar.

6. Vier Verletzte und hoher Sachschaden bei Kollision auf der L3483 - Rodenbach

(me) Zwei Schwerverletzte, zwei Leichtverletzte und ein Schaden von mehr als 20.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls von Donnerstag (7. Juli). Um kurz vor 16 Uhr sei ein 79-Jähriger über eine rote Ampel auf der Landesstraße 3483 gefahren und hiernach mit einer von rechts kommenden VW-Lenkerin kollidiert. In der Folge stießen der 79 Jahre alte Daimler-Lenker und der weiße Polo mit zwei an der Kreuzung wartenden Wagen von Mercedes zusammen. Alle Wagenlenker wurden für ihre weitere Behandlung in umliegende Klinken gebracht. Drei der vier Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Ordnungshüter der Polizeistation Langenselbold suchen nun nach Zeugen des Unfalls und nehmen Hinweise unter der 06183 91155-0 entgegen.

7. Vier Festnahmen nach vorheriger Flucht: Ermittlungen wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet - Erlensee

(fg) Nach einer beabsichtigten Polizeikontrolle am frühen Samstagmorgen haben Polizeikräfte im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen vier Fahrzeuginsassen vorläufig festgenommen. Gegen den mutmaßlichen Fahrer im Alter von 22 Jahren wird nun unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Einer Polizeistreife war gegen 1.20 Uhr ein BMW aufgefallen, der daraufhin kontrolliert werden sollte. Als die Beamten unter anderem Anhaltesignale gaben, habe der Fahrer jedoch stark beschleunigt, um sich der Kontrolle zu entziehen. Während der Flucht fuhr der BMW mit hoher Geschwindigkeit und zeitweise ohne eingeschaltete Fahrzeugbeleuchtung.

Die Fahrt endete schließlich in einem Waldgebiet nahe der Siemensstraße, wo der BMW abgestellt wurde. Anschließend flüchteten alle vier Insassen zu Fuß. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten sämtliche Tatverdächtigen (15, 17, 18 und 22 Jahre) nach und nach angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Zwei von ihnen auf einer Brücke über der Bundesstraße 43. Bei dem mutmaßlichen Fahrer ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden haben könnte. Auf der Dienststelle wurde daher eine Blutentnahme durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die die Fahrweise beobachtet haben und Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120.

8. Einbruch in Spielothek: Wer hat etwas gesehen? - Gelnhausen

(fg) Gegen 5.30 Uhr trieb ein Unbekannter am Samstagmorgen in einer Spielothek in der Rudolf-Diesel-Straße (einstellige Hausnummern) sein Unwesen. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte der Täter die Hintertür der Spielothek auf und ging im weiteren Verlauf einen Automaten an. Aus diesem nahm er einen Geldspeicher mit, ehe er sich mit der Beute davonmachte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach, 13.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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