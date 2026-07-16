Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Apotheke/Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (16.07.), gegen 4.15 Uhr, sind Unbekannte in eine Apotheke in der Brandenburger Straße in Haßloch eingebrochen. Um in das Geschäft zu gelangen, hatten die Täter mit einem Gullydeckel zunächst das Schaufenster eingeworfen und dabei einen Schaden von etwa 3000 Euro verursacht. Was in der Apotheke genau gestohlen wurde, ist bislang noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 20) unter der Rufnummer 06142/696-0.

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