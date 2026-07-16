POL-HP: Wald-Michelbach: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht
Wald-Michelbach (ots)
Am Mittwoch (15.07.) gegen 13:20 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Straße "Am Bahndamm" in Wald-Michelbach zu einem Verkehrsunfall. Beim Ausfahren aus einer Parklücke beschädigte ein Autofahrer einen verkehrsbedingt wartenden silber-grauen Audi mit mutmaßlich französischem Kennzeichen. Nach einem kurzen Streitgespräch entfernte sich der Autofahrer im silber-grauen Audi von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum silber-grauen Audi machen können, werden gebeten, sich auf der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer: 06207 9405-0 zu melden.
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68623 Lampertheim
Telefon: 06206 / 9440-0
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Berichterstatter: Keller, PHK
Sachbearbeiter: Kaempf, POK; Polizeistation Wald-Michelbach
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