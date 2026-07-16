PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Wald-Michelbach: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Wald-Michelbach (ots)

Am Mittwoch (15.07.) gegen 13:20 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Straße "Am Bahndamm" in Wald-Michelbach zu einem Verkehrsunfall. Beim Ausfahren aus einer Parklücke beschädigte ein Autofahrer einen verkehrsbedingt wartenden silber-grauen Audi mit mutmaßlich französischem Kennzeichen. Nach einem kurzen Streitgespräch entfernte sich der Autofahrer im silber-grauen Audi von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum silber-grauen Audi machen können, werden gebeten, sich auf der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer: 06207 9405-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0
https://www.polizei.hessen.de/

Berichterstatter: Keller, PHK
Sachbearbeiter: Kaempf, POK; Polizeistation Wald-Michelbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 16.07.2026 – 11:24

    POL-DA: Wembach-Hahn: Mähdrescher fängt bei Erntearbeiten Feuer

    Ober-Ramstadt (ots) - Am Mittwochnachmittag (15.7.) kam es gegen 15.45 Uhr während laufender Erntearbeiten auf einem Feld in der Reinheimer Straße zu einem Brand eines Mähdreschers. Weiterhin gerieten hierdurch auch nach erster Schätzung rund drei Hektar Feld in Brand. Die zügig herbeigeeilte Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle und löschte es im Anschluss. Nach ersten Ermittlungen ist ein technischer Defekt ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 10:41

    POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Apotheke/Polizei sucht Zeugen

    Rüsselsheim (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (16.07.), gegen 4.15 Uhr, sind Unbekannte in eine Apotheke in der Brandenburger Straße in Haßloch eingebrochen. Um in das Geschäft zu gelangen, hatten die Täter mit einem Gullydeckel zunächst das Schaufenster eingeworfen und dabei einen Schaden von etwa 3000 Euro verursacht. Was in der Apotheke genau gestohlen wurde, ist bislang noch unklar und Gegenstand der weiteren ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 10:34

    POL-DA: Kelsterbach: Weißer Mercedes Vito (WI-MD 4332) gestohlen/Kripo sucht Zeugen

    Kelsterbach (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (15.07.), kurz cor 3.30 Uhr, haben Kriminelle einen weißen Mercedes Vito entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen WI-MD 4332 war in einem Parkhaus in der Isarstraße" abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst mit einem Schlüssel unberechtigt Zugang und fuhren mit dem Vito anschließend in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren