Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Wald-Michelbach: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Wald-Michelbach (ots)

Am Mittwoch (15.07.) gegen 13:20 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Straße "Am Bahndamm" in Wald-Michelbach zu einem Verkehrsunfall. Beim Ausfahren aus einer Parklücke beschädigte ein Autofahrer einen verkehrsbedingt wartenden silber-grauen Audi mit mutmaßlich französischem Kennzeichen. Nach einem kurzen Streitgespräch entfernte sich der Autofahrer im silber-grauen Audi von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum silber-grauen Audi machen können, werden gebeten, sich auf der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer: 06207 9405-0 zu melden.

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