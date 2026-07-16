Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wembach-Hahn: Mähdrescher fängt bei Erntearbeiten Feuer

Ober-Ramstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag (15.7.) kam es gegen 15.45 Uhr während laufender Erntearbeiten auf einem Feld in der Reinheimer Straße zu einem Brand eines Mähdreschers. Weiterhin gerieten hierdurch auch nach erster Schätzung rund drei Hektar Feld in Brand. Die zügig herbeigeeilte Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle und löschte es im Anschluss. Nach ersten Ermittlungen ist ein technischer Defekt Ursache des Brandes. Bislang gibt es keine Hinweise auf Verletzte. Wie hoch der Gesamtschaden ist bedarf weiterer Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell