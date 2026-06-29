Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg
BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: schwerer Raub endet in Haftanstalt
Hamburg (ots)
Am Freitagvormittag kam ein 39-jähriger türkischer Staatsangehöriger aus Antalya kommend am Hamburg Airport an. Er stellte sich zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle an und wurde durch Kräfte der Bundespolizei überprüft. Bei der Fahndungsabfrage stellte sich schließlich heraus, dass der Reisende seit September 2021 per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Essen gesucht wurde. Tatvorwurf: Schwerer Raub in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Es war eine Restfreiheitsstrafe von 180 Tagen zu verbüßen. Daher wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Untersuchungshaftanstalt Holstenglacis eingeliefert.
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