Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Weißer Mercedes Vito (WI-MD 4332) gestohlen/Kripo sucht Zeugen

Kelsterbach (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (15.07.), kurz cor 3.30 Uhr, haben Kriminelle einen weißen Mercedes Vito entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen WI-MD 4332 war in einem Parkhaus in der Isarstraße" abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst mit einem Schlüssel unberechtigt Zugang und fuhren mit dem Vito anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 20) hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06142/6960 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Mercedes entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell