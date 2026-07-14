Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: 13-Jähriger hat vorbildlich reagiert

Griesheim (ots)

Am Montagnachmittag (13.7.) kam es zu einem Vorfall im Freibad, der nun weiterer Aufhellung bedarf. Gegen 18.30 Uhr hatte sich eine besorgte Mutter an die Polizei gewandt, nachdem ihr 13-jähriger Sohn aus dem Schwimmbad nach Hause kam. Dieser hatte ihr berichtet, dass seine Getränkeflasche offenstand, als er aus dem Wasser zurückkehrte. Richtigerweise trank er nicht mehr daraus. Er packte daraufhin die Flasche ein und erzählte seiner Mutter von seiner seltsamen Feststellung, als er zuhause ankam. Diese überprüfte den Flascheninhalt daraufhin mithilfe eines sogenannten "Drink-Testarmbands". Als das Armband positiv reagierte, meldete sie den Sachverhalt der Polizei. Die Streife stellte das Armband sowie die Flasche sicher. Inwieweit sich ein möglicher Anfangsverdacht einer Straftat erhärtet, muss nun ein chemisches Gutachten zeigen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass Testarmbänder ausschließlich als unterstützende Vorsichtsmaßnahme dienen können. Sie ersetzen keine chemische Analyse und bieten keine zweifelsfreie Sicherheit, da sie unter anderem auch auf Farbstoffe in einem Getränk und andere Substanzen reagieren können und dadurch das Ergebnis verfälschen.

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