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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Öffentlichkeitsfahndung nach 40-jähriger Frau
Polizei bittet um Mithilfe

POL-DA: Darmstadt: Öffentlichkeitsfahndung nach 40-jähriger Frau / Polizei bittet um Mithilfe
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Darmstadt (ots)

Seit dem 2. Juli 2026 wird die 40-jährige Brigitte Suici vermisst. Die Vermisste wurde zuletzt im Bereich der Straße "Schwarzer Weg" gesehen. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte sie bislang nicht aufgefunden werden, weshalb nun auch mit einem Foto öffentlich nach ihr gefahndet wird.

Frau Suici ist etwa 1,60 Meter groß, hat eine schlanke Statur und gräuliche, schulterlange Haare. Sie trägt vermutlich graue Bekleidung.

Die Vermisste könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und auf medizinische Hilfe angewiesen sein.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

   - Wer hat Frau Suici seit dem 2. Juli 2026 gesehen?
   - Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten 
     machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/9690 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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