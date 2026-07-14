Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Öffentlichkeitsfahndung nach 40-jähriger Frau

Polizei bittet um Mithilfe

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Darmstadt (ots)

Seit dem 2. Juli 2026 wird die 40-jährige Brigitte Suici vermisst. Die Vermisste wurde zuletzt im Bereich der Straße "Schwarzer Weg" gesehen. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte sie bislang nicht aufgefunden werden, weshalb nun auch mit einem Foto öffentlich nach ihr gefahndet wird.

Frau Suici ist etwa 1,60 Meter groß, hat eine schlanke Statur und gräuliche, schulterlange Haare. Sie trägt vermutlich graue Bekleidung.

Die Vermisste könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und auf medizinische Hilfe angewiesen sein.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

- Wer hat Frau Suici seit dem 2. Juli 2026 gesehen? - Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/9690 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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