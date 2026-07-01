Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 42-Jährige aus Stöcken wohlbehalten angetroffen

Hannover (ots)

Die seit Sonntag, 28.06.2026, mit Fotos öffentlich gesuchte 42-Jährige aus Hannover-Stöcken konnte am Mittwochmorgen, 01.07.2026, wohlbehalten in der Nähe ihrer Wohnung in der Zellerfelder Allee angetroffen werden.

Die Frau ist wohlauf.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach der Frau beteiligt haben. Die ursprüngliche Pressemitteilung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. /pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell