POL-H: Nachtragsmeldung: 42-Jährige aus Stöcken wohlbehalten angetroffen
Hannover (ots)
Die seit Sonntag, 28.06.2026, mit Fotos öffentlich gesuchte 42-Jährige aus Hannover-Stöcken konnte am Mittwochmorgen, 01.07.2026, wohlbehalten in der Nähe ihrer Wohnung in der Zellerfelder Allee angetroffen werden.
Die Frau ist wohlauf.
Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach der Frau beteiligt haben. Die ursprüngliche Pressemitteilung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. /pol
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Hannover
Anastasia Polonewicz
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell