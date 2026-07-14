Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kontrollen im Rahmen "Sichere Innenstadt"

Betäubungsmittel, Fahrräder und EC-Karten sichergestellt

Darmstadt (ots)

Im Rahmen der Innenstadtoffensive "Sichere Innenstadt" führten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen am Montag (13.7.), unterstützt von Einsatzkräften der Hessischen Bereitschaftspolizei, im Bereich des Herrngartens und der umliegenden Straßen umfangreiche Personenkontrollen durch.

Zwischen 10:00 und 18:00 Uhr überprüften sie dabei 21 Personen und leiteten diverse Ermittlungsverfahren ein.

Ein 30-Jähriger führte bei seiner Kontrolle ein Fahrrad mit, für das er keinen Eigentumsnachweis aufbringen konnte. Da er zudem keine glaubhaften Angaben zu der Herkunft des Velos machen konnte, wurde es sichergestellt. Der Mann muss sich nun in einem eingeleiteten Ermittlungsverfahren verantworten.

Während der Kontrollen und anschließenden Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte bei einer 39-jährigen Frau, neben Heroin, ein Fahrrad und zwei auf andere Personen ausgestellte EC-Karten sicher. Durch weitere Ermittlungen soll nun geklärt werden, ob das Fahrrad sowie die EC-Karten aus Straftaten stammen könnten.

Darüber hinaus fiel den Beamten in der Bismarckstraße ein 32-jähriger Mann auf. Aufgrund der Umstände erhärtete sich der Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Er wurde vorläufig festgenommen und mit zur Wache genommen, wo Anzeige erstattet wurde.

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