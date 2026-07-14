Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach/Höchst/Oberzent: Drei Verkehrsunfälle mit Verletzten innerhalb von zwei Stunden

Erbach/Höchst/Oberzent (ots)

Drei Verkehrsunfälle innerhalb von zwei Stunden hielten am Montagnachmittag (13.07.) die Odenwälder Polizei auf Trab. Bei allen Unfällen zogen sich Beteiligte Verletzungen zu und kamen in Krankenhäuser.

Um kurz nach 13.30 Uhr übersah ein 59 Jahre alter Autofahrer in der Werner-von-Siemens-Straße in Erbach eine 61 Jahre alte Fahrradfahrerin, als er von der Robert-Bosch-Straße in den Kreisverkehr einfuhr. Die Frau wurde leicht verletzt und anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 14.20 Uhr befuhr ein 63 Jahre alter Autofahrer die Landesstraße 3106 von Höchst in Richtung Rimhorn. Aufgrund bislang nicht bekannter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich anschließend und landete schlussendlich zwischen zwei Bäumen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Höchst sicherten das Auto und befreiten den Fahrer aus seinem Fahrzeug. Der Mann wurde schwerer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Strecke war bis gegen 16.00 Uhr vollgesperrt.

Ein weiterer Unfall wurde den Ordnungshütern dann gegen 15.20 Uhr auf der Landesstraße 3108, zwischen Hetzbach und Schöllenbach gemeldet. Dort kollidierte ein 24 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Odenwaldkreis, der in Richtung Hetzbach unterwegs war, mit einem entgegenkommenden Wohnmobil, dass von einem 65 Jahre alten Mann aus Niederbayern gesteuert wurde. Der Biker verletzte sich bei der Kollision und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Landesstraße 3108 war wegen des Unfalls bis gegen 16.45 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell