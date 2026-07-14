Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Gräfenhausen: Bewohnerin überrascht Einbrecher und wird mit Pfefferspray attackiert

Weiterstadt (ots)

Ein Wohnhaus in der Darmstädter Landstraße geriet am Montagabend (13.7.), gegen 20 Uhr, in das Visier eines Kriminellen.

Nach ersten Erkenntnissen drang der Täter zuvor über eine offenstehende Tür in die Räumlichkeiten ein, entwendete eine Geldbörse und wurde dort anschließend von der Bewohnerin des Hauses überrascht. Der Unbekannte attackierte sie daraufhin mit Pfefferspray und suchte im Anschluss sofort mitsamt der Beute das Weite.

Der Tatverdächtige soll etwa 20 bis 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß sein und dunkle, kurze Haare sowie einen Dreitagebart haben. Zum Tatzeitpunkt war er zudem bekleidet mit einem hellen T-Shirt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

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