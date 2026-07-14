Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Schule im Visier Krimineller

Zeugen gesucht

Babenhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitagmittag (3.7.), 12 Uhr, und Montagnachmittag (13.7.), 15 Uhr, in eine Schule in der Martin-Luther-Straße ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sie sich gewaltsam Zugang in das Schulgebäude. Im Innern öffneten sie weitere Türen auf gewaltsame Art und Weise und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Bargeld und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Ob die Täter noch weitere Beute machten bedarf weiterer Ermittlungen. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

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