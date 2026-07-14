POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Motorrad (DA-JB 25) aus Tiefgarage gestohlen
Wer kann Hinweise geben?
Darmstadt (ots)
Zwischen Sonntag (12.7.) und Montag (13.7.), in der Zeit von 20.00 bis 9.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zerninstraße ein Motorrad der Marke "Honda", Modell "CR 250 R" und flüchteten in unbekannte Richtung. An dem Zweirad ist das Kennzeichen DA-JB 25 angebracht.
Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Darmstädter Kriminalpolizei (K 20) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.
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