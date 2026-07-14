Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Von Kontrollstelle geflüchtet und Fußgängerin gefährdet/Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

Am Samstagabend (11.07.), gegen 22.30 Uhr, beabsichtigten Polizeibeamte an einer Kontrollstelle in der Walter-Flex-Straße einen Autofahrer zu stoppen, der ihnen zuvor wegen überhöhter Geschwindigkeit auffiel. Der Wagenlenker missachtete die Anhaltezeichen der Polizei und gab Gas. Der Flüchtige fuhr anschließend mit circa 120 km/h durch die Friedhofstraße, worauf die Ordnungshüter ihre Maßnahmen aus Gründen der Gefahrenabwehr abbrachen. Eine weitere Fahndung verlief anschließend ergebnislos.

Später wurden die Beamten von einer 50 Jahre alten Frau darauf aufmerksam gemacht, dass sie die Friedhofsstraße überqueren wollte und einer Kollision mit dem Raser nur entging, indem sie wieder zurück auf den Gehweg sprang.

Für den Fortgang der Ermittlungen suchen die Beamten nun nach Zeugen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich um einen silberfarbenen Audi A2 älteren Baujahrs mit dem Teilkennzeichen GG-ZM oder SM. Der Fahrer war zwischen 15 und 30 Jahre alt, von schmaler Statur und trug ein weißes Oberteil. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell