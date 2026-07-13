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POL-VDMZ: Unfall auf der Weisenauer Brücke: LKW verliert Baumstämme - Vollsperrung der A60

POL-VDMZ: Unfall auf der Weisenauer Brücke: LKW verliert Baumstämme - Vollsperrung der A60
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Mainz (ots)

Auf der Bundesautobahn 60 kam es heute um 11:37 Uhr im Bereich der Weisenauer Brücke zu einem größeren Verkehrsunfall, der aktuell für erhebliche Verkehrsbehinderungen sorgt. Ein mit Baumstämmen beladener Lastkraftwagen mit Anhänger befuhr die Autobahn in Fahrtrichtung Bingen, als der Anhänger des Gespanns aus bislang ungeklärter Ursache ins Schlingern geriet und schließlich umkippte.

Infolge des Unfalls löste sich die schwere Ladung. Etwa 25 Baumstämme stürzten herab und verteilten sich im umliegenden Bereich. Während ein Teil der Stämme die Fahrbahn blockiert, blieben weitere auf dem angrenzenden Fahrradweg liegen. Eine derzeit noch unbekannte Anzahl an Baumstämmen stürzte zudem über das äußere Brückengeländer hinab in den Rhein. Die alarmierte Wasserschutzpolizei konnte das im Wasser liegende Holz bereits ausfindig machen. Die Fahrbahn, die Leitplanke sowie das äußere Brückengeländer wurden erheblich beschädigt.

Aktuell wird der Sachschaden auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Aufgrund der aufwendigen Bergungs- und Aufräumarbeiten muss die A60 in Fahrtrichtung Bingen ab der Anschlussstelle Bischofsheim aktuell voll gesperrt werden. Ein Ende der Sperrung ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Verkehrsteilnehmer werden dringend gebeten, den betroffenen Bereich weiträumig über die Autobahnen A3 und A67 zu umfahren. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Heidesheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Heidesheim

Telefon: 06132/9500
E-Mail: pastheidesheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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