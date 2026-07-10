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Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verlorene Spanngurte - mehrere KFZ beschädigt

A 61/Rheinhessen (ots)

Bislang vier bekannte beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz verlorener Sicherungsmittel auf der A 61 am 09.07.2026 gegen 15:25 Uhr. Zu dieser Zeit gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein über verlorene Spanngurte auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz zwischen Gau-Bickelheim und Bad Kreuznach. Auf dem Abschnitt hatte ein 46-jähriger LKW-Fahrer, der später ermittelt werden konnte, von seinem LKW mehrere Spanngurte verloren, die er augenscheinlich nicht sicher verstaut hatte. Die Gurte verteilten sich über die Fahrbahn der A 61 bis zur Abfahrt Bad Kreuznach und auch auf der B 41. An zwei von drei nachfolgenden PKW kam es zu beschädigten Reifen. Die PKW mussten abgeschleppt werden. Am dritten PKW entstanden Sachschäden. Der Wagen konnte aber nach der Unfallaufnahme weiterfahren. Auch an einem nachfolgenden LKW, der einen Spanngurt überfuhr, wurde ein Reifen beschädigt. Auch hier musste der Pannendienst anrücken. Die genauen Schadenshöhen stehen noch nicht fest. Die Polizeibeamten entfernten zur Verhinderung weiterer Gefahren die Spanngurte von der Fahrbahn. Im Einsatz waren eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim und eine der PI Bad Kreuznach. Die Polizei weißt in dem Zusammenhang auf die Bedeutung sorgfältiger Sicherung von Ladung, Fahrzeugteilen und Fahrzeugzubehörteilen hin.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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