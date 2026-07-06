Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: LKW-Fahrer mussten erst ausnüchtern

A 61/Stromberg (ots)

Bei Abfahrtskontrollen auf der Tank- und Tastanlage Hunsrück-Ost an der A 61 bei Stromberg überprüften Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am Sonntagabend zum Ende des Wochenend-Fahrverbots insgesamt 33 Trucker. Dabei konnten drei Fahrer zunächst nicht, wie geplant ihre Fahrt antreten, den sie wiesen Atemalkoholwerte von 0,91 Promille in zwei Fällen und 1,5 Promille ein einem Fall auf. Ihnen wurde die Abfahrt untersagt.

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