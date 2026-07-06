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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht: Verlassener Audi im Grünstreifen entdeckt

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es an der Anschlussstelle Kaiserslautern-West (A6) zu einem Verkehrsunfall. Zeugen hatten gegen sechs Uhr früh einen Audi im Grünstreifen neben der Auffahrt nach Saarbrücken entdeckt. Das Auto war offenbar mit einem großen Verkehrsschild kollidiert und rundum demoliert. Von den Insassen fehlte jede Spur. Sie hatten sich nach dem Unfall aus dem Staub gemacht. Nach den bisherigen Ermittlungen richtet sich der Verdacht gegen den 21-jährigen Halter des Fahrzeugs. Er war offenbar mit drei weiteren jungen Männern unterwegs, als er - nach derzeitigem Kenntnisstand - wegen unangepasster Geschwindigkeit aus der Kurve getragen wurde und von der Straße abgekommen war. Trotz des heftigen Zusammenstoßes kamen alle Beteiligten ohne Verletzungen davon. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Unfall dürfte sich zwischen Mitternacht und sechs Uhr morgens ereignet haben. Die Polizei sucht Zeugen, denen in diesem Zeitraum etwas aufgefallen ist. Wer den Unfall beobachtet hat oder genauere Angaben zur Unfallzeit machen kann, wird gebeten, sich bei der Inspektion in der Logenstraße zu melden. Die Beamten nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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