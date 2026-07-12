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Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Trunkenheitsfahrt auf der A61 - LKW-Fahrer mit rund 1,5 Promille gestoppt

A61, Fahrtrichtung LU, Parkplatz Menhir (ots)

Am Freitag, den 10.07.2026, gegen 18:45 Uhr, wurde der Polizei ein Sattelzug gemeldet, der auf der A61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen durch seine Fahrweise aufgefallen war.

Der Sattelzug konnte kurze Zeit später auf dem Parkplatz Menhir durch eine Streifenwagenbesatzung kontrolliert werden. Bei dem 53-jährigen Fahrzeugführer ergaben sich deutliche Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der einer Blutalkoholkonzentration von rund 1,5 Promille entsprach.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Er muss darüber hinaus er mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701/919100
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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