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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zwei Fahrzeuge im Visier Krimineller

Darmstadt (ots)

Zwei in der Wormser Straße geparkte Fahrzeuge, gerieten am Montagmorgen (13.7.), zwischen 1.00 und 6.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Bei einem BMW verschafften sich die unbekannten Täter zunächst gewaltsam Zugang in den Fahrzeuginnenraum. Anschließend entwendeten sie eine Sonnenbrille.

Die Unbekannten durchwühlten ebenfalls einen Skoda, flüchteten nach bisherigen Erkenntnissen in diesem Fall jedoch ohne Beute.

Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe der beiden Taten wird von einem Tatzusammenhang ausgegangen.

Sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 20) unter der Telefonnummer 06151/9690.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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