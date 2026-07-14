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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Goldkette bei Umarmung gestohlen
Polizei warnt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Eine bislang unbekannte Diebin brachte am Montagnachmittag (13.7.) eine 68-jährige Dame mit einer kriminellen Masche um ihr Hab und Gut.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll die Unbekannte gegen 15 Uhr die Frau in der Sandbergstraße in ein Gespräch verwickelt und sie im Anschluss umarmt haben. Bei der Umarmung entwendete die Diebin die am Hals getragene Goldkette der Frau. Im Anschluss bestieg sie mitsamt ihrer Beute ein schwarzes Fahrzeug und suchte in unbekannte Richtung das Weite. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Die unbekannte Täterin soll etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlanker Statur sein. Zum Tatzeitpunkt soll sie zudem mit einem beigefarbenen Kopftuch bekleidet gewesen sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Darmstädter Kriminalpolizei (K 20) zu melden.

Aufgrund dieses Vorfalls warnt die Polizei:

Achten Sie besonders in Menschenansammlungen und bei unerwarteten Annäherungen auf Ihre Wertsachen und lassen Sie sich nicht ablenken. Vertrauen Sie nicht jedem: Seien Sie vorsichtig bei fremden Personen, die ungewöhnliche Annäherungsversuche unternehmen, etwa durch plötzliche Umarmungen oder Geschenke. Tragen Sie Wertgegenstände sicher: Verstecken Sie Schmuck und Geldbörsen möglichst unter der Kleidung oder in verschlossenen Taschen, die schwer zugänglich sind.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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