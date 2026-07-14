PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kleestadt: Jugendliche im Zusammenhang mit Brand beobachtet
Wer kann Hinweise geben?

Groß-Umstadt (ots)

Einen Schaden in noch unbekannter Höhe haben bislang Unbekannte am Montagabend (13.7.), auf einem Feld nahe der Landstraße 3065, verursacht.

Gegen 21 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Feuerwehr und Polizei und meldeten ein Feuer auf einer Ackerfläche. Laut Zeugenaussagen hätten nach derzeitigen Ermittlungsstand zwei Jugendliche einen Gegenstand angezündet, wodurch der Acker in Brand geraten sein soll. Anschließend seien sie mit einem E-Scooter in Richtung Klein-Umstadt geflüchtet. Die sofort herbeigeeilte Feuerwehr konnte die Flammen zügig unter Kontrolle bringen und im Anschluss löschen.

Zeugen, denen die Jugendlichen vor der Tat oder bei der Flucht aufgefallen sind und die sie näher beschreiben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 14.07.2026 – 10:08

    POL-DA: Darmstadt: Goldkette bei Umarmung gestohlen / Polizei warnt und sucht Zeugen

    Darmstadt (ots) - Eine bislang unbekannte Diebin brachte am Montagnachmittag (13.7.) eine 68-jährige Dame mit einer kriminellen Masche um ihr Hab und Gut. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll die Unbekannte gegen 15 Uhr die Frau in der Sandbergstraße in ein Gespräch verwickelt und sie im Anschluss umarmt haben. Bei der Umarmung entwendete die Diebin die am Hals ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 09:56

    POL-DA: Babenhausen: Schule im Visier Krimineller / Zeugen gesucht

    Babenhausen (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitagmittag (3.7.), 12 Uhr, und Montagnachmittag (13.7.), 15 Uhr, in eine Schule in der Martin-Luther-Straße ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sie sich gewaltsam Zugang in das Schulgebäude. Im Innern öffneten sie weitere Türen auf gewaltsame Art und Weise und durchsuchten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren