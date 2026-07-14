Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kleestadt: Jugendliche im Zusammenhang mit Brand beobachtet

Wer kann Hinweise geben?

Groß-Umstadt (ots)

Einen Schaden in noch unbekannter Höhe haben bislang Unbekannte am Montagabend (13.7.), auf einem Feld nahe der Landstraße 3065, verursacht.

Gegen 21 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Feuerwehr und Polizei und meldeten ein Feuer auf einer Ackerfläche. Laut Zeugenaussagen hätten nach derzeitigen Ermittlungsstand zwei Jugendliche einen Gegenstand angezündet, wodurch der Acker in Brand geraten sein soll. Anschließend seien sie mit einem E-Scooter in Richtung Klein-Umstadt geflüchtet. Die sofort herbeigeeilte Feuerwehr konnte die Flammen zügig unter Kontrolle bringen und im Anschluss löschen.

Zeugen, denen die Jugendlichen vor der Tat oder bei der Flucht aufgefallen sind und die sie näher beschreiben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell