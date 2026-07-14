Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Einkaufswagen und Mülleimer in Flammen aufgegangen

Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Roßdorf (ots)

Ein Einkaufswagen und ein Mülleimer haben am frühen Dienstagmorgen (14.7.) gebrannt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 2 Uhr verständigte ein Zeuge die Gesetzeshüter, nachdem er in der Dieburger Straße einen brennenden Einkaufswagen und Mülleimer bemerkt hatte. Der Brand konnte jedoch durch die zügig herbeigeeilte Feuerwehr gelöscht und ein Ausbreiten verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sahen Zeugen einen Radfahrer, der mit den Bränden im Zusammenhang stehen könnte. Er soll die Dieburger Straße und Darmstädter Straße befahren haben.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere zur Identität des Radfahrers, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

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