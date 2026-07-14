Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Nach Detonation am historischen Rathaus/Ermittler suchen Zeugen und bitten Anwohner um Unterstützung

Michelstadt (ots)

Nach einer Detonation am historischen Rathaus in der Nacht zum vergangenen Dienstag (07.07.), um kurz vor 3.00 Uhr (wir haben berichtet), ermittelt der polizeiliche Staatsschutz und sucht weiterhin Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

An dem historischen Gebäude kam es zu Beschädigungen im Bereich des Treppenaufgangs. Im Obergeschoss wurden zudem mehrere Fenster in Mitleidenschaft gezogen. Die Hintergründe der Tat sowie die Motivation der Täter sind nach wie vor unklar. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Die Beamtinnen und Beamten führten direkt nach der Tat umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch und werten die hierbei gesicherten Spuren derzeit aus.

Die Polizei bittet nun noch einmal Zeugen und Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Wer hat in der Nacht zum 7. Juli im Bereich des Rathauses etwas bemerkt, das in Zusammenhang mit dem Tatgeschehen stehen könnte? Insbesondere richten sich die Beamtinnen und Beamten für den Fortgang der Ermittlungen an Anwohner im dortigen Bereich, die möglicherweise im Besitz von Aufzeichnungen privater Videoanlagen sind. Sie werden gebeten, diese, soweit möglich, zu sichern und der Polizei zur Verfügung zu stellen. Das Staatsschutzkommissariat des Polizeipräsidiums Südhessen ist unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6309456

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