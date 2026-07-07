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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Historisches Rathaus in der Nacht beschädigt

Michelstadt (ots)

Nach einer Detonation am historischen Rathaus ermittelt jetzt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

In der Nacht zum Dienstag (07.07.), kurz vor 3.00 Uhr, alarmierte eine Anwohnerin über Notruf die Polizei und meldete einen lauten Knall am historischen Rathaus. Hierbei kam es zu Beschädigungen im Bereich des Treppenaufgangs. Im Obergeschoss wurden zudem mehrere Fenster in Mitleidenschaft gezogen. Beschädigungen an Nachbargebäuden konnten bislang nicht festgestellt werden. Aktuell findet im Bereich des Tatorts eine umfangreiche Spurensicherung der Kriminalpolizei statt. Aufgrund der momentanen Spurenlage schließen die Ermittler nicht aus, dass professionelle Sprengmittel zum Einsatz kamen.

Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 bei den Ermittlern in Erbach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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