Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Trickdiebstahl in der Altstadt - Appell der Polizei

Gelsenkirchen (ots)

In einem Fall von Trickdiebstahl sucht die Polizei Gelsenkirchen nach Zeugen. Am Donnerstag, 7. Mai 2026, hielt sich eine 54 Jahre alte Frau aus Marl auf der Overwegstraße in der Altstadt auf, als sie gegen 14 Uhr von zwei Personen in einem schwarzen Mercedes angesprochen wurde. Die Insassen des Autos, ein Mann und eine Frau, fragten die Marlerin nach dem Weg. Nachdem diese Auskunft gegeben hatte, hielt das Auto an und die beiden Personen stiegen aus. Die bislang unbekannte Frau nahm die 54-Jährige überschwänglich in den Arm, um sich für die Hilfe zu bedanken. Außerdem legte sie ihr eine Kette um den Hals und steckte weitere Mode-Schmuckstücke in die Jackentasche der Frau. Danach fuhren der Mann und die Frau im Mercedes weiter. Später bemerkte die Marlerin, dass ihr ihre eigene Halskette dabei entwendet worden war.

Die Polizei Gelsenkirchen bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben und Hinweise zum Mercedes oder den beiden Tatverdächtigen geben können, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0209 365 8120 oder bei der Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 zu melden.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Ihnen Fremde körperlich nähern und stehen Sie für Ihren persönlichen Raum ein. Sprechen Sie offensiv Passanten an und bitten um Hilfe, wenn Sie sich bedrängt oder unsicher fühlen. Alarmieren Sie im Notfall die Polizei. Weitere wertvolle Tipps und Informationen finden Sie im Präventionsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link: https://praevention.polizei.nrw/meldungen/achtung-schmuck-falle-die-miese-masche-mit-der-falschen-dankbarkeit

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