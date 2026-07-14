Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Hauswand besprüht

Vorläufige Festnahme eines 17-Jährigen

Darmstadt (ots)

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen hat eine Streife des 3. Polizeireviers in der Nacht zum Dienstag (14.7.) einen 17-Jährigen vorläufig festgenommen.

Gegen 1.30 Uhr verständigte der Zeuge über Notruf die Polizei und meldete zwei Personen, die in der Frankfurter Landstraße eine Hauswand mit Farbe besprüht haben sollen. Im Anschluss flüchteten die beiden unbekannten Täter vom Tatort.

Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte ein 17-Jähriger vorläufig festgenommen werden.

Der zweite Täter war zuvor bereits unerkannt geflüchtet. Er soll etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur sein. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einem grauen T-Shirt, einer kurzen schwarzen Hose, schwarzen Socken und weißen Schuhen.

Der 17-jährige Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti strafrechtlich verantworten.

Das K 30 der Darmstädter Kripo ermittelt und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell