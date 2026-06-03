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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Aktionstag im Rahmen der Kontrollwoche "2 Wheelers"

Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)

Zwischenbilanz zur Kontrollwoche siehe Pressemeldung vom 29.05.2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6284551

Anlässlich der Kontrollwoche "2 Wheelers" führten Kräfte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz am Dienstag, den 02.06.2026 einen Aktionstag mit umfangreichen Kontrollen des Zweiradverkehrs durch. Dabei wurden in der gesamten Vorder- und Südpfalz insgesamt mehr als 520 Fahrräder, Pedelecs, motorisierte Zweiräder und Elektrokleinstfahrzeuge überprüft. Die Kontrollen führten zur Einleitung von zehn Strafverfahren. In diesen Fällen bestand unter anderem der Verdacht des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Darüber hinaus wurden vier Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet. Außerdem müssen sich mehr als 130 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer wegen festgestellter Verstöße in Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Um auf die Gefahren für Zweiradfahrende aufmerksam zu machen, haben Präventionsexperten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in der Speyerer Fußgängerzone einen Infostand betrieben. Interessierte konnten sich hier über die gültigen Regeln informieren und ihre Reaktionsfähigkeit an einer Reaktionswand testen.

Die polizeiliche Verkehrsunfallstatistik zeigt, vor allem Zweiradfahrende sind einem erhöhten Unfallrisiko ausgesetzt. Die im Rahmen von ROADPOL durchgeführten Kontrollen dienen daher nicht allein der Ahndung von Verkehrsverstößen, sondern vor allem der Erhöhung der Verkehrssicherheit. Durch die konsequente Überwachung der Verkehrsregeln sollen Unfallursachen frühzeitig erkannt, gefährliches Verhalten reduziert und schwere Unfallfolgen verhindert werden. Ziel aller Maßnahmen ist es, die Zahl der Verkehrsunfälle sowie der Verletzten und Getöteten im Straßenverkehr nachhaltig zu senken und so die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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