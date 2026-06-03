Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 23-Jähriger verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz.

In der Nacht auf den 31.05.2026 gegen 02:15 Uhr wurde der Polizei eine verletzte Person in der Carl-Bosch-Straße gemeldet. Vor Ort konnten Polizeikräfte einen 23-Jährigen mit einer Verletzung am Bein antreffen. Er gab an, nicht zu wissen, woher die Verletzung stammt und schilderte lediglich, einen Knall gehört zu haben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelt es sich bei der Verletzung um eine Schusswunde. Der Mann wurde mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und suchen nun Zeugen.

Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de zu melden.

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