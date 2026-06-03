Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wechsel in der Leitung der Polizeiinspektion Haßloch

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Haßloch (ots)

Heute (03.06.2026) wurde der ehemalige Leiter der Polizeiinspektion Haßloch, Erster Polizeihauptkommissar Frank Hoffmann, von Polizeipräsident Andreas Sarter verabschiedet. Ihm wurde bereits zum 01. Mai 2026 die Leitung der Polizeiinspektion Germersheim übertragen.

Frank Hoffmann wurde 1993 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt und war anschließend in verschiedenen Funktionen bei der Bereitschaftspolizei und bei der Polizeiinspektion Speyer tätig. Nach seinem Aufstieg in den gehobenen Polizeidienst im Jahr 2002 wurde der 53-Jährige zunächst stellvertretender Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Speyer und im Jahr 2015 Dienstgruppenleiter. Ab 2019 war er im Rahmen einer Förderverwendung als Leiter der Führungsgruppe bei der Polizeidirektion Neustadt und als stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Neustadt tätig. Im Jahr 2020 übernahm Frank Hoffmann die Leitung der Polizeiinspektion Haßloch.

Gleichzeitig wurde heute der neue Leiter der Polizeiinspektion Haßloch, Erster Polizeihauptkommissar Jens Völlinger, von Polizeipräsident Andreas Sarter offiziell in sein Amt eingeführt. Die Funktion hat er bereits zum 1. Mai 2026 übernommen.

Jens Völlinger wurde 2001 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt und war anschließend in verschiedenen Funktionen bei der Bereitschaftspolizei und bei den Polizeiinspektionen Speyer und Germersheim tätig. Nach einer Förderverwendung mit Stationen in der Leitung der Kriminalinspektion Neustadt, der Zentralen Bußgeldstelle und des Führungsstabs im Polizeipräsidium Rheinpfalz war der 44-Jährige ab 2020 in verschiedenen Leitungsfunktionen innerhalb des Führungsstabs tätig. Nachdem er bereits Ende 2022 eine mehrmonatige Hospitation als stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Haßloch absolvierte, übernahm er nun die Leitung der Dienststelle.

Polizeipräsident Andreas Sarter bedankte sich bei Frank Hoffmann für die geleistete Arbeit und wünschte ihm und Jens Völlinger viel Erfolg in ihren neuen Funktionen.

Der Dienstbezirk der Polizeiinspektion Haßloch umfasst auf einer Fläche von circa 97 Quadratkilometern die Gemeinde Haßloch und die Verbandsgemeinde Deidesheim mit den Ortschaften Deidesheim, Forst an der Weinstraße, Meckenheim, Niederkirchen und Ruppertsberg. Die Polizeiinspektion ist Teil der Polizeidirektion Neustadt und für die Sicherheit von rund 32.000 Menschen zuständig.

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