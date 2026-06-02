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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raub und Körperverletzung - Zeugen gesucht

Bellheim (ots)

Am Samstag (30.05.2026) griff ein bislang Unbekannter einen 60-jährigen Mann gegen 23:15 Uhr im Spiegelbachpark an. Er entwendete zudem das Handy sowie Geld aus der Geldbörse des 60-Jährigen und flüchtete anschließen in unbekannte Richtung. Der Mann wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Unbekannte war etwa 1,80 m groß, 90 kg schwer, hatte dunkle Haut und trug graue Kleidung.

Nun sucht die Polizei Zeugen. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Landau unter der Telefonnummer 06341 287 0 oder per E-Mail Kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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