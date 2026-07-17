Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: +++Aktuell+++ Wohnhaus eines Bauernhofes in Vollbrand

Höchst i. Odenwald (ots)

Aktuell befindet sich ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf einem Bauernhof in Ortsteil Forstel. Dort steht seit kurz nach 03:00 Uhr das Wohnhaus eines Bauernhofes in Vollbrand. Der einzige Bewohner konnte sich ins Freie retten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde bislang niemand verletzt. Über die Brandursache und den zu erwartenden Sachschaden können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

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