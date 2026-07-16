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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schwarzer Opel Zafira (MZ-NJ 245) gestohlen
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Zwischen Mittwoch vergangener Woche (8.7.) und Donnerstagmorgen (16.7.) haben Kriminelle einen schwarzen Opel Zafira entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen MZ-NJ 245 war in der Feldbergstraße abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06151/969-0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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