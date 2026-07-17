Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbruchsversuch an Tankstelle scheitert/ Streife kann Täter vorläufig festnehmen

Rüsselsheim (ots)

Ein Mann versuchte in der Nacht in ein Geschäft einzudringen, wurde jedoch noch vor Ort von einer Polizeistreife gestellt.

Am Donnerstag (16.7.) gegen 23:15 Uhr meldeten sich Zeugen, dass die Eingangstür einer Tankstelle in der Haßlocher Straße mit einem Stein angegangen wird. Eine sofort eingesetzt Polizeistreife konnte am Tatort den Tatverdächtigen erblicken. Dieser flüchtete zunächst, konnte jedoch kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden.

Durch die Tat entstand Sachschaden an der Eingangstür. Der Tatverdächtige wurde medizinisch versorgt und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen. Gegen ihn laufen nun mehrere Strafverfahren in denen er sich verantworten muss.

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