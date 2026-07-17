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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Gaststätte
Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Zwischen Mittwochabend (15.7.), gegen 23.30 Uhr, und Donnerstagnachmittag (16.7.), gegen 14.00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Nieder-Ramstädter Straße.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen zunächst gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Lokal und erbeuteten dort anschließend Geld.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 20) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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