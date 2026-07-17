Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Gaststätte

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Zwischen Mittwochabend (15.7.), gegen 23.30 Uhr, und Donnerstagnachmittag (16.7.), gegen 14.00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Nieder-Ramstädter Straße.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen zunächst gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Lokal und erbeuteten dort anschließend Geld.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 20) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690.

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