POL-DA: Groß-Bieberau: Mann zeigt Hitlergruß vor Polizeistreife
Vorläufige Festnahme eines 44-Jährigen
Groß-Bieberau (ots)
Aufgrund des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen nahm eine Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt am Donnerstagmittag (16.7.), gegen 12.40 Uhr, einen 44 Jahre alten Mann vorläufig fest.
Zuvor hatte der Tatverdächtige in der Marktstraße der vorbeifahrenden Polizeistreife den Hitlergruß gezeigt. Die Kräfte der Polizei nahmen den Mann daraufhin vorläufig fest.
Den 44-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren, indem er sich strafrechtlich verantworten muss.
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