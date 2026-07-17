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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau: Mann zeigt Hitlergruß vor Polizeistreife
Vorläufige Festnahme eines 44-Jährigen

Groß-Bieberau (ots)

Aufgrund des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen nahm eine Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt am Donnerstagmittag (16.7.), gegen 12.40 Uhr, einen 44 Jahre alten Mann vorläufig fest.

Zuvor hatte der Tatverdächtige in der Marktstraße der vorbeifahrenden Polizeistreife den Hitlergruß gezeigt. Die Kräfte der Polizei nahmen den Mann daraufhin vorläufig fest.

Den 44-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren, indem er sich strafrechtlich verantworten muss.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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